Почти 90% школьников занимаются в кружках и секциях Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 140 тысяч кружков и секций доступны для столичных школьников, их посещают свыше 1,5 миллиона ребят – почти 90% учеников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в День работника дополнительного образования.

По ее словам, особое внимание в столице уделяют современным направлениям.

"Важно, чтобы школьники уже сегодня могли осваивать искусственный интеллект и другие технологии, которые будут востребованы в будущем", – подчеркнула Ракова.

Спектр занятий при этом становится все разнообразнее: появляются новые необычные программы, например по подводной робототехнике, биологической криминалистике и кухонной биохимии.

Школьников учат основам компьютерного зрения и работе с нейросетями на языке программирования Python. С помощью ИИ дети создают предметы и персонажей для компьютерных игр, осваивают генерацию картинок и анимации, разрабатывают чат-ботов, мини-игры и голосовых ассистентов. Открыты также программы по FPV-пилотированию и дрон-рейсингу.

На занятиях по кухонной биохимии на примере кулинарных процессов объясняют денатурацию белков, ферментацию, кристаллизацию и образование эмульсий. Программа по биологической криминалистике знакомит ребят с дактилоскопией, трасологией, судебной химией и ДНК-анализом. Для любителей творчества работают кружки рукоделия, в том числе кружевоплетение на коклюшках.

В школах действуют спортивные клубы, которые объединяют почти 350 тысяч юных москвичей. Им доступны 67 видов спорта – помимо футбола, шахмат и художественной гимнастики популярность набирают го, скалолазание и городки.

Выбрать занятие по интересам можно на портале mos.ru в сервисе "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств", а также в веб-версии электронного дневника или в приложении "Дневник МЭШ" в разделе "Школа".

Ранее стало известно, что в прошлом учебном году ученики, родители и педагоги обратились к сервисам "МЭШ" свыше 2,1 миллиарда раз. Самым востребованным сервисом стал электронный дневник. Наибольшую популярность у пользователей дневника получили разделы "Посещаемость" и "Еда", где родители оформляют заказ горячего питания для детей.