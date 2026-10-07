Столичные студенты могут пройти вожатскую практику и стать наставниками для детей

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Члены столичных студенческих отрядов проходят вожатскую практику и передают знания младшим, а школьники с 14 лет могут вступить в трудовой отряд и получить первый опыт работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, в студотрядах Москвы наставничество – это не формальность, а живой обмен опытом. Участники передают знания начинающим педагогам, а школьники делают свои первые шаги в профессии.

Спустя год после вступления в отряд участник уже может воспитывать и обучать. Ребята проходят путь от новичка до наставника – так обеспечивается преемственность и передача ценностей сообщества.

Следующий этап – руководство отрядом. Лидер устанавливает направления развития и цели, следит за выполнением задач, вдохновляет команду и становится авторитетом для товарищей.

В этот период он делится с новичками своим опытом и помогает им развиваться как профессионалам. Поэтому наставниками становятся не только те, кто специализируется на педагогике, но и все, кто готов взять на себя ответственность и возглавить коллектив.

По словам председателя правления Российских студенческих отрядов и студенческих отрядов столицы Юлии Дрожжиной, учитель не только дает знания. Часто именно он первым замечает способности ребенка, поддерживает, помогает не бросить начатое и поверить, что все получится.

Это особенно видно в трудовых отрядах подростков: для школьника первая работа всегда новый опыт, и рядом должен быть человек, который поможет разобраться и научит не бояться ответственности. То же самое происходит и в педагогических отрядах.

В трудовые отряды школьники могут вступить с 14 лет. Там они набираются опыта, учатся ответственности и командному взаимодействию. После окончания профильного обучения подростки получают свою первую работу на железнодорожных вокзалах, в гостиницах и детских лагерях.

За каждым отрядом закреплен опытный наставник из числа взрослых участников движения. Он помогает ученикам трудоустраиваться, проходить профильные курсы и организовывать деятельность отряда.

Руководитель направления трудовых отрядов подростков Москвы Тигран Епремян рассказал, что наставники отряда отличаются от учителей. Наставник позволяет ошибаться, но всегда поддерживает, помогая принимать решения и создавая условия для самостоятельного обучения своих учеников.

Летом участники педагогических отрядов проходят вожатскую практику в детских лагерях. Они организуют деятельность больших групп и работают индивидуально с каждым ребенком. Студенты становятся для подрастающего поколения старшими товарищами.

В 2026 году молодые педагоги занимались с детьми в лагерях Московской и Нижегородской областей. В лагере "Бугорок", расположенном в городском округе Домодедово, трудилось рекордное число студентов-вожатых — 79 человек.

Также наставниками для ребят и друг для друга становятся участники Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". Они организуют благотворительные и волонтерские акции в образовательных учреждениях, медицинских организациях и детских домах.

Среди мероприятий — мастер-классы, профориентационные занятия и спортивные события. Это помогает детям почувствовать, что рядом есть те, кто готов научить, поддержать и показать дорогу.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить форму на сайте Российских студенческих отрядов или на портале "Молодежь Москвы". Подробности можно узнать в сообществе движения в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в столице открылся ежегодный молодежный форум "Наследие". К участию приглашены студенты ведущих вузов и колледжей, которые готовятся стать реставраторами, архитекторами, социологами, историками и специалистами смежных направлений.

Задача участников – разработать проекты реставрации и современного использования усадьбы Михайловское. Защита работ пройдет 27 ноября.