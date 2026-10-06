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06 октября, 11:18

Экономика

В Москве завершилась работа третьей Школы городской экономики

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В столице подвели итоги третьей Школы городской экономики, организованной комплексом экономической политики Москвы, сообщила заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Школа городской экономики представляет собой ежегодный образовательный проект комплекса экономической политики Москвы для студентов ведущих вузов. Партнерами Школы в предыдущие годы выступали Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

В этом году партнером образовательного проекта стал экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, а главной темой программы – анализ городских данных. По словам Багреевой, урбанизация остается основой развития мировой экономики: в городах сосредоточена большая часть трудовых ресурсов, и там создается свыше 80% мирового валового внутреннего продукта. При этом доля городского населения постоянно растет, и этот тренд актуален для России.

Багреева отметила, что в текущих условиях российским мегаполисам необходимы специалисты по управлению городской экономикой с сильной практической и аналитической базой. При этом полноценные программы по подготовке городских экономистов реализует ограниченное количество российских вузов.

"Школа городской экономики – важный шаг в обучении таких специалистов, которые будут востребованы не только в столице, но и в других городах нашей страны", – подчеркнула она.

О росте интереса студентов к проекту говорит число заявок: в этом году их подано свыше 750 – в три раза больше, чем в прошлом. По итогам конкурсного отбора 150 студентов стали участниками Школы. Они представляют ведущие вузы Москвы и других городов России, включая МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РЭУ имени Г. В. Плеханова и многие другие.

В течение трехдневного интенсива участники прошли путь от теории к практике: изучали методы анализа информации и принципы принятия решений в городе, а затем применили полученные знания в кейс-чемпионате.

Студенты создали аналитический центр и занимались решением реальных задач по оценке экономических и бюджетных эффектов, миграции бизнеса и его деловой активности. Победители получили приоритетное право на стажировку в комплексе экономической политики правительства Москвы.

Руководители и специалисты комплекса экономической политики и Аналитического центра Москвы, представители экономического факультета МГУ, а также приглашенные эксперты в области городской экономики и аналитики портала "СберИндекс" провели для участников лекции и мастер-классы.

Заместитель декана экономического факультета МГУ Александр Мальцев подчеркнул, что факультет много лет сотрудничает с комплексом экономической политики Москвы и Школа стала еще одним шагом в этом партнерстве.

"Для студентов очень полезно увидеть, как экономическая теория превращается в реальные решения, а также работать с актуальными данными столицы и понять, как устроена экономика мегаполиса. Мы рады, что эта площадка объединяет науку и практику именно на базе МГУ", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году образовательные программы для участников проекта "Московское долголетие" будут включать лекции, семинары и профессиональную переподготовку. В рамках "Московского долголетия" сейчас работает более 80 учебных групп.

Занятия проходят на базе 13 университетов. Отдельное место в образовательной программе занимает "Серебряный университет", где участники проекта могут получить профессиональную переподготовку. Проводят ее два вуза-партнера – Московский городской педагогический университет и университет "Синергия".

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