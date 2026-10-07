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07 октября, 17:00

Общество

ВПР в школах пройдут в апреле – мае 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Всероссийские проверочные работы для учеников 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в официальном канале МАХ Рособрнадзора.

Результаты ВПР служат для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, а также для корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности.

Также в ведомстве отметили, что с ВПР связаны 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению "Образовательные результаты".

Ранее в Москве началась регистрация на ЕГЭ и ОГЭ. Заявления принимаются на mos.ru. Процедура упростилась.

Раньше 11-классникам нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем – на итоговое сочинение или изложение. 9-классники ранее также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование.

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