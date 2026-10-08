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08 октября, 12:26

Технологии

Разбор результатов независимых диагностик доступен в сервисе "Портфолио учащегося"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) школьники и их родители смогут не только узнать результаты независимой диагностики, но и подробно рассмотреть работу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Это помогает ученикам понять, какие темы они уже хорошо освоили, а каким стоит уделить дополнительное внимание", – рассказали представители департамента.

После прохождения независимой диагностики ученики 4–8-х и 10-х классов вместе с родителями могут изучить каждое задание, ответ и число полученных баллов, а также узнать правильный вариант.

По словам представителей департамента, итоги диагностики становятся практическим инструментом для дальнейшей учебы. Посмотреть свою работу ученики могут в веб-версии "Портфолио учащегося" на портале school.mos.ru. Для этого нужно открыть раздел "Учеба", перейти в подраздел "Диагностики" и выбрать вкладку "Независимые диагностики".

Новая функция доступна для работ, выполненных в прошлом учебном году. В новом блоке "Выводы" находится текстовая экспертиза об уровне выполнения каждой диагностики. Там же расположена кнопка "Посмотреть свою работу", которая предоставляет возможность рассмотреть полный вариант диагностики с вопросами и ответами ученика, а также с начисленными за них баллами и правильными вариантами.

В прошлом учебном году ученики, родители и педагоги обратились к сервисам МЭШ свыше 2,1 миллиарда раз. Это почти на 15% больше, чем учебным годом ранее. В департаменте отметили, что популярность МЭШ растет ежегодно. В прошлом учебном году более 70% пользователей заходили в систему через мобильные версии сервисов.

Самым востребованным сервисом стал электронный дневник. Им воспользовались почти 1,6 миллиарда раз, что на 27% больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Свыше 40 миллионов раз посетили библиотеку МЭШ. В ней размещено более 1,8 миллиона образовательных материалов и цифровых инструментов.

Московской электронной школе исполнилось 10 лет

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