В России усилят контроль за ввозом пиротехники

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МЧС России и Федеральная таможенная служба договорились усилить контроль за ввозом пожарно-технических товаров в страну. Дополнительное соглашение о взаимодействии подписали главы ведомств Александр Куренков и Валерий Пикалев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Основное соглашение о сотрудничестве структуры заключили в 2023 году. Новый документ позволит определить признаки качественной пожарно-технической продукции и идентифицировать ее среди других товаров.

МЧС будет следить за соблюдением запретов и ограничений, включая меры технического регулирования, при ввозе товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

"Это позволит ограничить поступление на рынки нашей страны контрафактной и некачественной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности", – отметил Куренков.

Он добавил, что реализация документа будет способствовать снижению рисков возникновения пожаров и повышению уровня безопасности граждан.

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