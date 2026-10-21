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21 октября, 17:20

Происшествия

Школьник в Петербурге получил травму кисти из-за взрыва петарды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге школьник травмировал кисть из-за взрыва петарды. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

Инцидент произошел 19 октября в Калининском районе Петербурга: 12-летний школьник вместе со сверстниками во дворе дома нашел пиротехнический снаряд. Мальчик взял петарду в руки, и она разорвалась.

Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны правой кисти. Ребенку провели первичную хирургическую обработку ран и металлоостеосинтез.

Артерии и вены не пострадали, поэтому сложных микрохирургических манипуляций не потребовалось. Сейчас школьник проходит антибактериальную терапию для профилактики инфекции, ему назначено местное лечение.

Детский хирург микрохирургического отделения клиники СПбГПМУ Евгений Рыбка подчеркнул, что в данном случае пострадали лишь мягкие ткани и дистальная фаланга мизинца, хотя обычно такие взрывы сопровождаются ампутациями и серьезными травмами.

По его словам, все необходимые вмешательства выполнены, рука ребенка будет функционировать нормально, а прогноз – благоприятный.

Ранее в руке у школьника в Санкт-Петербурге взорвалось устройство, сделанное из шариковой ручки. Специалисты диагностировали у ребенка множественные травмы и ссадины левой кисти и правого предплечья, а также ушиб и подногтевую гематому мизинца.

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