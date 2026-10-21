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21 октября, 17:15

Шоу-бизнес

Актера из фильма "Крепкий орешек" Аль Леонга госпитализировали из-за инсульта

Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек"; режиссер – Джон Мактирнан; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Gordon Company

Актер Аль Леонг, известный по роли террориста Ули в фильме "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988), перенес инсульт. Его госпитализировали в штате Калифорния на прошлой неделе, сообщил TMZ.

Источники, близкие к семье Леонга, не стали уточнять, находится ли он в больнице сейчас. Они также не стали комментировать его состояние здоровья, сославшись на конфиденциальность.

За свою карьеру актер исполнил роли более чем в 50 проектах. Он также снялся в "Смертельном оружии" (Lethal Weapon, 1987), "Царе скорпионов" (The Scorpion King, 2002) и "Тени" (The Shadow, 1994).

Будучи экспертом по боевым искусствам, Леонг получил известность благодаря сложным и опасным трюкам в голливудских боевиках. В 2014 году его включили в Зал славы Музея истории боевых искусств в Калифорнии.

Ранее народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за сердечной недостаточности. Ее привезли на скорой в реанимацию одной из столичных клиник после ухудшения состояния сердца. Позже ее дочь Ольга Шукшина сообщила, что в состоянии здоровья актрисы появились улучшения, однако сроки ее выписки из больницы пока неизвестны.

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