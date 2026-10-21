Певица Лолита: успех, построенный на интимных связях, недолговечен

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Морозова

Певица Лолита Милявская считает, что успех, построенный на интимных связях, недолговечен. Слова знаменитости передает "Звездач" в мессенджере MAX.

Артистка добавила, что сама не прибегает к провокационным способам привлечения внимания. В качестве примера она вспомнила съемку для Playboy. Обложка с ее участием вышла, когда ей было 40 лет, и большего, по ее словам, ей не нужно.

"Кто через постель пришел – тот через постель и ушел", – сказала Милявская.

Она также отметила, что чужие ошибки в этом смысле служат ей уроком. По словам певицы, на той съемке мужчины были с обнаженным торсом, а она сама оставалась одетой.

Ранее Лолита рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, все произошло во время ее поездки к зубному врачу. Певице позвонили якобы из транспортной компании, и, поскольку она ожидала доставку микрофонов, взяла трубку.

Она договорилась с "представителями компании", чтобы те оставили заказ в подъезде. Мошенники попросили ее предоставить код, что певица и сделала. После этого на телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".