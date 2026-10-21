Собянин: в Москве создается Дворец ветеранов специальной военной операции

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Будущий Дворец ветеранов СВО откроется около Екатерининского парка в Москве до конца следующего года. Об этом Сергей Собянин заявил во время осмотра работ по реконструкции здания и благоустройству парка.

"Мы приняли решение о полной реставрации и реконструкции современным приспособлением самого парка. Я думаю, что это будет не только один из самых старейших, но и один из самых лучших парков нашего города. И очень важный проект: на базе социально-реабилитационного центра мы создаем Дворец ветеранов СВО, в котором будут проходить мероприятия ветеранов, реабилитационные мероприятия, оказание помощи семьям ветеранов СВО и так далее", – сообщил градоначальник.

Реконструкцию Екатерининского парка планируется закончить до конца декабря. Парк окружен зданиями, которые так или иначе говорят о российской армии и ее истории.

Тем временем Дворец ветеранов СВО примет первых посетителей в конце 2027 года. Строительные работы находятся в активной фазе, подчеркнул Собянин.

Работы по реконструкции социально-реабилитационного центра начались в январе. Специалистам предстоит привести в порядок два 3-этажных корпуса общей площадью 22 тысячи квадратных метров.

Изначально учреждение ориентировалось на проведение реабилитационных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Вскоре центр станет ведущей площадкой социальной интеграции и поддержки бойцов спецоперации на Украине.

Основная идея – совместить активную социализацию с передовыми методами реабилитации, не отрывая человека от работы и семьи. Упор будет сделан на гибкие, дневные и краткосрочные форматы.

Во Дворце ветеранов СВО поставят новейшее высокотехнологичное оборудование. Кроме того, там создадут водно-оздоровительный комплекс с бассейном и гидромассажными ваннами. Также в центре будет работать школа ходьбы. Помимо физического здоровья, внимание будет уделяться ментальному состоянию и социнтеграции.

В прилегающем к Дворцу ветеранов СВО Екатерининском парке тоже ведутся масштабные работы по благоустройству. Они охватывают практически всю эту зеленую территорию в Мещанском районе столицы.

После реконструкции парк получит современную инфраструктуру для отдыха, спорта и творчества. Рядом с входом в парк сделают новую прогулочную зону с рестораном и открытой террасой, лодочной станцией и пространством для отдыха.

Более того, в парке появится всесезонная эстрада со зрительным залом на 113 мест и современный трансформируемый зал для танцев. Там также появится спорткомплекс с подогреваемым футбольным полем.

В ходе работ модернизируют и историческую ротонду – объект культурного наследия и одну из архитектурных доминант парка. Важной частью преобразования станет укрепление и благоустройство берегов Екатерининского пруда. В данный момент на объекте работают порядка 550 человек и 24 единицы техники.

Ранее Собянин назвал поддержку участников СВО и членов их семей одной из важнейших задач столичного бюджета. Для военных предусмотрены соцвыплаты и дополнительные льготы. Среди них – ежемесячное пособие на ребенка и освобождение от оплаты детсада.