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17 октября, 12:19

Мэр Москвы

Собянин: важная задача бюджета Москвы – поддержка бойцов СВО и членов их семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей является одной из важнейших задач бюджета Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мера поддержки включают социальные выплаты и широкий спектр дополнительных льгот. В их числе – ежемесячное пособие на ребенка, освобождение от оплаты детского сада, дополнительных занятий, а также питания в школах и колледжах.

Уже более трех лет в столице работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Там можно получить помощь в оформлении мер соцподдержки, юридические и психологические консультации, сопровождение по вопросам реабилитации и протезирования, напомнил градоначальник.

Кроме того, специалисты центра предлагают карьерное консультирование, подбор программ переобучения и содействие в трудоустройстве, а также помощь в адаптации и возвращении к мирной жизни бывших военнослужащих.

В 2027 году планируется завершить комплексную реконструкцию Социально-реабилитационного центра ветеранов. Обновленное учреждение станет площадкой социальной интеграции и поддержки для ветеранов СВО, подчеркнул глава города.

Между тем активисты столичного движения "Сети для СВОих" за 9 месяцев этого года передали в зону спецоперации более 50 тонн гуманитарных грузов. Волонтеры ведут адресную работу с военными и отправляют посылки в госпитали, снабжая их нужными вещами и снаряжением. К объединению уже присоединились свыше 4,5 тысячи человек.

Собянин рассказал, как москвичи помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

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