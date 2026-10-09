Волонтеры из Куркина передали бойцам СВО около 50 тонн гумпомощи за 9 месяцев

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Волонтерское движение "Мы рядом. Помощь фронту" района Куркино за девять месяцев отправило в зону специальной военной операции около 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С начала СВО к движению присоединились более 900 человек. Активисты собирают и отправляют на передовую востребованные вещи, а часть предметов изготавливают самостоятельно. Одно помещение под швейный цех им передала администрация района, а второе волонтеры построили и оборудовали своими силами.

Движение организовала прихожанка храма великомученика Георгия Победоносца в Куркине Светлана Че. По ее словам, многие пришли в команду без навыков шитья и освоили полный цикл производства.

"Налажена бесперебойная логистика: машины с грузами отправляются несколько раз в неделю. Всего с начала СВО волонтеры отправили на передовую свыше 350 тонн гуманитарных грузов", – рассказала женщина.

С 2022 года активисты передали на передовую более 25 тысяч бескаркасных носилок, свыше 15 тысяч волокуш, более 5 тысяч маскировочных сетей и многое другое. Они также закупали генераторы, электроинструменты, спальные мешки. Кроме того, в посылки входят продукты, письма и детские рисунки.

Для участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы и Подмосковья, активисты шьют постельное белье и спецодежду, подходящую под аппараты Илизарова.

Ранее сообщалось, что общественные советники столицы с начала спецоперации доставили более 1,5 тысячи тонн гумпомощи бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов. Активисты объединяются в сообщества в каждом районе. Среди отправленного – окопные свечи и маскировочные сети. Также на передовую передали более 40 тысяч теплых вещей.