В МГИК не подтвердили данные о минировании территории

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Сообщение о минировании Московского государственного института культуры не подтвердилось. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе учреждения.

Ранее СМИ сообщали, что на всей территории университета, включая образовательные корпуса и общежитие, прошла эвакуация. Она была связана с поступившей информацией об угрозе минирования.

В МГИК отметили, что в ходе проверки опасных предметов не обнаружили. Сейчас общежития открыты, а студенты, проживающие там, могут беспрепятственно возвращаться. С 22 октября занятия и режим работы учебного заведения пройдут по стандартному расписанию.

Ранее сообщалось, что студентов и преподавателей эвакуировали из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в Москве. Кроме того, эвакуацию объявляли и в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Причины не уточнялись.