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22 сентября, 12:09

Город

Учебную эвакуацию провели в ТЦ "Авиапарк" в Москве

Фото: Москва 24

Учебную эвакуацию провели в торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ТЦ.

Утром 22 сентября в городских телеграм-каналах появились новости о том, что посетителей "Авиапарка" массово выводят на улицу. В администрации уточнили, что эвакуация была плановой. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

Ранее эвакуацию провели в столичном аэропорту Внуково после срабатывания пожарной сигнализации. На место оперативно прибыл расчет СПАСОП, который выявил задымление в кафе авиагавани. При этом самого огня не было.

Так как угроза возгорания отсутствовала, пассажирам и персоналу разрешили вернуться в терминал. Заведение временно закрыли для проверки.

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