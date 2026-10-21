Стоимость бензина на АЗС снизилась в 53 регионах России

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Стоимость бензина на АЗС уменьшилась в 53 регионах России в период с 13 по 19 октября. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Больше всего цена на бензин упала в Курганской области – за неделю он подешевел на 8,03%, а в Ингушетии – на 7,64%. В Тамбовской и Вологодской областях стоимость снизилась на 5,2 и 4,56% соответственно.

В Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях цена на топливо упала более чем на 3%. Аналогичная ситуация коснулась еще пяти регионов России – Марий Эл, Хакасии, Смоленской, Ивановской, Владимирской областей. Там стоимость бензина уменьшилась более чем на 2%.

Снижение цен на бензин более чем на 1% также зафиксировали в 17 регионах. В пределах 1% падение цены на топливо наблюдалось в 23 регионах.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас значительно лучше, чем месяц назад: часть нефтеперерабатывающих заводов вернулась к работе после ремонтов. По его словам, многое зависит от дальнейшего развития ситуации с атаками на энергетическую инфраструктуру. Новак также выразил надежду, что ситуация продолжит улучшаться.

