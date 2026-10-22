Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения вводились в указанных аэропортах в ночь на 22 октября в связи с отражением атаки БПЛА. С вечера 21 октября в сторону столичного региона летели 630 беспилотников. На подлете к Москве было сбито 163 дрона.

Из-за ограничений в аэропортах Москвы авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала расписание рейсов. Часть из них была перенесена на другое время, некоторые рейсы отменены, а ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Перелеты выполнят после снятия ограничений.