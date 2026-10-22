"Аэрофлот" корректирует график рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

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Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала расписание рейсов в связи с временными ограничениями в аэропортах московского авиационного узла. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Часть рейсов перенесена на другое время, некоторые отменены, а ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Перелеты выполнят после снятия ограничений.

В компании допустили дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов, если экипажу потребуется отдых для соблюдения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов.

Пассажиров просят проверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт. При отмене рейса приезжать в аэропорт не нужно. Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме.

"На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", – заключили в пресс-службе.

Временные ограничения на полеты объявили в ночь на 22 октября в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все перечисленные аэропорты полностью закрыты на прием и выпуск авиарейсов.

Ограничения ввели в столичных авиагаванях на фоне отражения атаки БПЛА на Москву. Всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 90 вражеских дронов. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.