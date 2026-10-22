Собянин: с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С вечера 21 октября в сторону столичного региона летели 630 беспилотников. На подлете к Москве было сбито 163 дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

"В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах", – уточнил мэр.

В результате воздушной атаки пострадали два человека в районе Вороново ТиНАО, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил глава города.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения вводили в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все перечисленные аэропорты полностью закрыли на прием и выпуск авиарейсов.

В связи с ограничениями авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала расписание рейсов. Часть из них была перенесена на другое время, некоторые рейсы отменены, а ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Перелеты выполнят после снятия ограничений.