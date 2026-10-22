ПВО уничтожила 70 беспилотников за ночь над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили минувшей ночью 70 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько частных домов в Заокском районе и Туле.

Этой ночью атаке вражеских дронов также подвергся Липецк. В результате пострадал мужчина 2001 года рождения, ему уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Были повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах города. Кроме того, обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова.