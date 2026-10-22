Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 22 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в столице в четверг, 22 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

Октябрь 2026 года в Москве может побить рекорд по средней температуре за 147 лет метеонаблюдений. Среднемесячный показатель ожидается почти на 3,5 градуса выше климатической нормы.