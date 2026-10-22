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01:13

Политика

Россия ведет переговоры с Бахрейном и Кувейтом о безвизовом режиме

Фото: depositphotos/Feverpitch

Российская сторона продолжает переговоры с Бахрейном и Кувейтом о введении безвизового режима. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

По словам дипломата, соглашения о безвизовом режиме уже заключены с четырьмя государствами Персидского залива. Для владельцев общегражданских паспортов безвиз действует с Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Борисенко выразил надежду, что Бахрейн и Кувейт "последуют примеру своих партнеров по региону".

Ранее Владимир Путин ввел безвизовый порядок въезда граждан Вьетнама в Россию на срок до 30 дней. Безвиз будет действовать для вьетнамцев до 15 октября 2027 года. Он касается тех, кто посещает РФ с целями туризма, науки, культуры и спорта, а также тех, кто приезжает в страну с гостевым или деловым визитом либо участвует в общественно-политических и экономических мероприятиях.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что решение об отмене виз для Вьетнама усилит туристический интерес к России и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25–30%.

Россия ввела безвизовый режим для туристов из Вьетнама

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