Путин ввел безвиз для граждан Вьетнама на год

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Владимир Путин ввел безвизовый порядок въезда граждан Вьетнама в Россию на срок до 30 дней. Об этом говорится в соответствующем президентском указе.

Уточняется, что безвизовый режим будет действовать для вьетнамцев до 15 октября 2027 года. Он касается тех, кто посещает РФ с целями туризма, науки, культуры и спорта, а также тех, кто приезжает в страну с гостевым или деловым визитом либо участвует в общественно-политических и экономических мероприятиях.

Таким образом, решение о безвизе не распространяется на трудовую деятельность. Указ вступит в силу с 15 октября 2026 года.

Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок. В результате авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон. Сейчас 4 российских перевозчика выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перелеты осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.

По данным Минтранса, в 2025 году только российскими авиакомпаниями между Россией и Вьетнамом перевезено более 664 тысяч пассажиров. По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании России и Вьетнама уже перевезли 1 миллион 70 тысяч человек, а к концу года ожидается перевозка свыше 2 миллионов пассажиров.

