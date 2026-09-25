Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:26

Транспорт

Россия и Вьетнам договорились об увеличении авиарейсов до 105 в неделю

Фото: depositphotos/Shebeko

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок. В результате авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщила пресс-служба Минтранса России.

Документ подписали в Ханое по итогам переговоров заместителя министра транспорта Владимира Потешкина и генерального директора управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV) Уонг Вьет Зунга. Работа по увеличению частоты полетов проводится после встречи Владимира Путина и вьетнамского лидера То Лама.

Сейчас 4 российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.

"В 2025 году только российскими авиакомпаниями между Россией и Вьетнамом перевезено более 664 тысяч пассажиров. По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании России и Вьетнама уже перевезли 1 миллион 70 тысяч человек, а к концу году ожидается перевозка свыше 2 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между нашими странами", – говорится на сайте ведомства.

При этом страны продолжат сотрудничество в этом направлении. Планируется расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

Ранее Путин сообщил, что Россия работает над введением безвизового режима для вьетнамцев. По его словам, этот шаг будет сделан в ближайшее время.

Президент также отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Безвизовый режим во Вьетнам для граждан России действует с 1 января 2009 года.

Читайте также


транспорт

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика