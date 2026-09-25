Россия и Вьетнам договорились об увеличении авиарейсов до 105 в неделю

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Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок. В результате авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщила пресс-служба Минтранса России.

Документ подписали в Ханое по итогам переговоров заместителя министра транспорта Владимира Потешкина и генерального директора управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV) Уонг Вьет Зунга. Работа по увеличению частоты полетов проводится после встречи Владимира Путина и вьетнамского лидера То Лама.

Сейчас 4 российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.

"В 2025 году только российскими авиакомпаниями между Россией и Вьетнамом перевезено более 664 тысяч пассажиров. По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании России и Вьетнама уже перевезли 1 миллион 70 тысяч человек, а к концу году ожидается перевозка свыше 2 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории авиаперевозок между нашими странами", – говорится на сайте ведомства.

При этом страны продолжат сотрудничество в этом направлении. Планируется расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

Ранее Путин сообщил, что Россия работает над введением безвизового режима для вьетнамцев. По его словам, этот шаг будет сделан в ближайшее время.

Президент также отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Безвизовый режим во Вьетнам для граждан России действует с 1 января 2009 года.