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25 сентября, 15:09

Политика

Сергей Миронов сохранит за собой пост главы фракции "СР" в ГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов намерен и дальше возглавлять думскую фракцию. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что на пост первого заместителя руководителя фракции будет рекомендовать Александра Бабакова. Его кандидатуру предложат и на должность вице-спикера Госдумы, как это было в предыдущем созыве. Еще одним заместителем станет Андрей Кузнецов, возглавляющий сеть партийных центров защиты прав граждан.

Миронов уточнил, что эти и другие важные решения обсудят с соратниками в Госдуме в понедельник, 28 сентября. Встречу он проведет лично по видеосвязи. На ней планируется обсудить итоги выборов и дальнейшие планы работы.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва прошло с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. "СР" получила 17 думских мандатов: 13 по федеральному округу и еще 4 по одномандатным округам.

Больше всего мандатов получила "Единая Россия" – 349. Ожидается, что первое заседание ГД состоится в 10:00 в следующую среду, 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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