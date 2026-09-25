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25 сентября, 14:30

Шоу-бизнес

Стас Михайлов рассказал о семейных трудностях после заявления жены о расставании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец Стас Михайлов рассказал о сложностях в супружеских отношениях после того, как его жена Инна Михайлова заявила, что ушла от него. Об этом артист сообщил в интервью Эмину Агаларову, передает канал Super.ru в МАХ.

В беседе Михайлов признал, что в семейной жизни бывают трудности, в том числе из-за сложных характеров и изменений в чувствах с годами. Певец отметил, что они с женой состоят в браке 15 лет, и вспомнил, что еще в начале отношений сказал ей, насколько для него важны дружба и доверие.

"Когда встретились, то я сказал: "Ты должна быть другом мне и близким человеком, которому я покажу спину свою". Важнее этого для меня ничего нет. Именно такое ощущение я должен пронести до конца своих дней. Друг, который не предаст, – вот это от женщины для меня очень важно. Страсть... Мы, люди, в разном возрасте меняемся. Это (страсть. – Прим. ред.) не переходит в ключевое", – рассказал артист.

Михайлов также признался, что у них с супругой часто возникают недопонимания, но, по его мнению, при этом они дополняют друг друга.

О расставании с певцом Инна сообщила 21 сентября, подчеркнув, что не причастна к его новому образу и внешнему виду. После этого она закрыла комментарии к публикациям.

Кроме того, продюсер Михайлова Сергей Дворцов, знакомый с окружением семьи артиста, заявил, что расставание пары не связано с изменами. По его словам, супруги решили пойти разными дорогами, но сохранили дружеские отношения. Дворцов предположил, что их брак исчерпал себя после многих лет совместной жизни, и не исключил, что бывшие супруги могут в будущем вместе выступить на сцене.

До брака с певцом Инна 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом, от которого у нее двое детей – Ева и Андрей. У Михайловых также есть две общие дочери – 16-летняя Иванна и 14-летняя Мария.

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