Число раненных при атаках ВСУ на рынки Горловки увеличилось до пяти

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Число раненных при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынки Горловки увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Предварительно, на рынках в Никитовском и Центрально-Городском районах один человек погиб, пятеро ранены", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины атаковали рынки в Горловке 25 сентября. Уточнялось, что мирный житель погиб при ударе беспилотника по рынку в Никитовском районе.

До этого украинская сторона также ударила по маршрутному такси и автомобилю в Брянской области. В результате атаки по маршрутке пострадали четыре человека. После удара по второму авто у двух мужчин были зафиксированы осколочные ранения.