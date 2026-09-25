25 сентября, 16:46Происшествия
Число раненных при атаках ВСУ на рынки Горловки увеличилось до пяти
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число раненных при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынки Горловки увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Предварительно, на рынках в Никитовском и Центрально-Городском районах один человек погиб, пятеро ранены", – говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины атаковали рынки в Горловке 25 сентября. Уточнялось, что мирный житель погиб при ударе беспилотника по рынку в Никитовском районе.
До этого украинская сторона также ударила по маршрутному такси и автомобилю в Брянской области. В результате атаки по маршрутке пострадали четыре человека. После удара по второму авто у двух мужчин были зафиксированы осколочные ранения.