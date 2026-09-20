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20 сентября, 19:34

Происшествия

ВСУ нанесли удар по маршрутке и автомобилю в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинские войска нанесли удар по маршрутке и автомобилю в Брянской области. В результате пострадали шесть человек, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в МАХ.

По его словам, в маршрутном такси в пригороде Стародуба ранения получили четыре человека. Среди них – три женщины и мужчина. При этом транспорт сгорел.

Кроме того, в Стародубе под удар попал легковой автомобиль. В нем осколочные ранения зафиксированы у двух мужчин.

Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по городскому маршруту № 2, в Никитовском районе Горловки. В результате транспортное средство оказалось повреждено.

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Ранения различной степени тяжести получили мальчик и девочка 2016 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие организовало комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА.

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