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20 сентября, 19:45

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IHA: тело российского туриста нашли в коридоре отеля в Анталье

Тело российского туриста нашли в коридоре отеля в Анталье – СМИ

Фото: depositphotos/fransz​

Тело российского туриста обнаружили в коридоре отеля в турецком городе Анталья. Прокуратура организовала проверку, сообщает агентство IHA.

Согласно информации журналистов, 38-летний мужчина около 10 дней назад заселился в отель в районе Гебизли муниципального округа Муратпаша. Сотрудники нашли его без признаков жизни на третьем этаже и проинформировали об этом службу экстренной помощи 112. На место прибыли правоохранительные органы и медики, которые констатировали смерть Карманова.

Следов ранений от холодного или огнестрельного оружия на теле не обнаружили. Муниципальный врач назвал смерть россиянина подозрительной, после чего на месте ЧП работали прокуратура и криминалисты.

В итоге предварительной причиной гибели мужчины назвали сердечный приступ. Тело направили в морг Института судебной медицины Антальи.

Ранее тело россиянина было найдено в квартире кондоминиума в районе Кату на таиландском туристическом острове Пхукет. По данным СМИ, речь идет о 43-летнем Максиме Тарасове. Прибывшие на место полицейские, чиновники и судмедэксперт не выявили следов насилия, борьбы или ограбления.

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