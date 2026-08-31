Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 08:33

Происшествия
Главная / Новости /

Khaosod: россиянин найден мертвым на Пхукете

Россиянин найден мертвым на Пхукете

Фото: 123RF.com/bizhamox

Тело россиянина найдено в квартире кондоминиума в районе Кату на таиландском туристическом острове Пхукет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Khaosod.

По данным журналистов, речь идет о 43-летнем Максиме Тарасове. Сигнал об обнаружении тела поступил вечером 30 августа.

Прибывшие на место полицейские, чиновники и судмедэксперт не выявили следов насилия, борьбы или ограбления. По заключению специалистов, смерть наступила около трех дней назад. Тайская полиция сотрудничает с посольством России.

Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Пхукете Егор Иванов, тело россиянина доставлено в морг для вскрытия и выяснения причины смерти.

Ранее 31-летняя гражданка РФ погибла на Пхукете. По данным правоохранителей, женщина выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома, где жила вместе с мужем и маленьким ребенком. Как рассказал супруг погибшей, между ними произошла ссора, после которой женщина ушла из квартиры. Позднее ее тело нашли на земле около здания.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика