Khaosod: россиянин найден мертвым на Пхукете

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Тело россиянина найдено в квартире кондоминиума в районе Кату на таиландском туристическом острове Пхукет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Khaosod.

По данным журналистов, речь идет о 43-летнем Максиме Тарасове. Сигнал об обнаружении тела поступил вечером 30 августа.

Прибывшие на место полицейские, чиновники и судмедэксперт не выявили следов насилия, борьбы или ограбления. По заключению специалистов, смерть наступила около трех дней назад. Тайская полиция сотрудничает с посольством России.

Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Пхукете Егор Иванов, тело россиянина доставлено в морг для вскрытия и выяснения причины смерти.

Ранее 31-летняя гражданка РФ погибла на Пхукете. По данным правоохранителей, женщина выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома, где жила вместе с мужем и маленьким ребенком. Как рассказал супруг погибшей, между ними произошла ссора, после которой женщина ушла из квартиры. Позднее ее тело нашли на земле около здания.