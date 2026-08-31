Собянин: силы ПВО сбили шесть БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атак БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.