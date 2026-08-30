30 августа, 18:59Происшествия
Сортировочный центр Ozon попал под атаку ВСУ в Белгороде
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Сортировочный центр и хаб доставки Ozon попал под атаку в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сотрудники были эвакуированы. Предварительно, есть пострадавшие. В Ozon пообещали оказать всю необходимую помощь.
"На объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы", – рассказали в пресс-службе.
В настоящее время Ozon не доставляет и не принимает заказы клиентов и продавцов в Белгороде и области. Доставка и прием возобновятся после того, как будут перестроены логистические маршруты, добавили в компании.
Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду вечером 30 августа. Врио губернатора области Александр Шуваев заявил о нескольких возгораниях из-за прилета боеприпасов. По его словам, есть пострадавшие, однако точное их количество он не назвал.
Ozon начнет размещать товары в пунктах выдачи