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30 августа, 18:59

Происшествия

Сортировочный центр Ozon попал под атаку ВСУ в Белгороде

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Сортировочный центр и хаб доставки Ozon попал под атаку в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники были эвакуированы. Предварительно, есть пострадавшие. В Ozon пообещали оказать всю необходимую помощь.

"На объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Ozon не доставляет и не принимает заказы клиентов и продавцов в Белгороде и области. Доставка и прием возобновятся после того, как будут перестроены логистические маршруты, добавили в компании.

Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду вечером 30 августа. Врио губернатора области Александр Шуваев заявил о нескольких возгораниях из-за прилета боеприпасов. По его словам, есть пострадавшие, однако точное их количество он не назвал.

Ozon начнет размещать товары в пунктах выдачи

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