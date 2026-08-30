РФ готова возобновить полеты на Кубу после нормализации ситуации с керосином

Фото: depositphotos/Feverpitch

Россия готова восстановить авиасообщение с Кубой после того, как на острове нормализуется ситуация с авиационным топливом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

Министр отметил, что Москва заинтересована в стабильном воздушном сообщении между странами, поэтому находится в постоянном контакте с коллегами из Кубы. Однако, по его словам, для запуска полетных программ в прежнем объеме нужно создать стабильные и безопасные условия для перевозчиков.

Ключевым сдерживающим фактором остается ситуация с топливным обеспечением на самой Кубе, отметил Никитин.

"Как только ситуация с авиационным керосином там полностью нормализуется, мы сможем незамедлительно перейти к восстановлению полетных программ в полном объеме", – отметил он.

Куба столкнулась с острым дефицитом топлива и энергокризисом из-за блокады поставок нефти США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

На этом фоне Куба предупреждала авиакомпании, что у них заканчивается топливо для самолетов. Из-за этого перевозчиков просили доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с горючим затронула коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию.

В мае на Кубе полностью исчерпались топливные запасы. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви, страна не получала топливо с декабря 2025 года. Единственным поступлением стала крупная партия нефти из России в около 100 тысяч тонн.

