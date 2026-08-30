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30 августа, 13:00

Политика

В МИД рассказали о содействии России при подавлении попытки мятежа в Нигере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атаки антиправительственных сил на государственные объекты в Ниамее были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В заявлении ведомство выразило солидарность с народом Нигера. По данным МИД РФ, в настоящее время ситуация в Ниамее находится под контролем законных властей во главе с президентом.

Министерство добавило, что российская сторона продолжит поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями. Ведомство также пожелало Нигеру, а также всей Конфедерации государств Сахеля, в которую он входит, дальнейшего укрепления суверенитета и мирного развития.

Попытка мятежа со стороны военных была подавлена в Ниамее 29 августа. По данным Минобороны Нигера, солдаты попытались силой удержать некоторых своих сослуживцев в казарме на базе 101. Также они открыли огонь по ряду стратегически важных объектов столицы.

Однако оперативная реакция сил обороны и безопасности помогла локализовать акт неповиновения и восстановить контроль над объектами. Местные СМИ уточняют, что молодые офицеры были недовольны ситуацией в стране. В результате атаке подверглись президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение.

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