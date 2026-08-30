СК показал кадры с места смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Следственные органы работают на месте ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Кадры опубликовала пресс-служба СУ СК РФ по региону в мессенджере МАХ.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Андрею Перепелицыну доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Автобус "Сетра", ехавший по маршруту Грузия – Москва, и грузовик столкнулись друг с другом в ночь на 30 августа. Инцидент произошел на 3-м километре автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска. После аварии автобус вылетел в кювет.

Выяснилось, что водитель автобуса ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". В результате ДТП 6 человек погибли, еще 38 человек пострадали. Госпитализировано было 28 человек, из них 11 – дети. Четверо граждан находятся в реанимации.

Всего в автобусе ехало 43 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

