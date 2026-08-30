Две велогонки "Россия" и "Москва" пройдут в столице 12 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

12 сентября в столице состоятся две крупные велогонки – "Россия" и "Москва". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Любительская гонка "Москва" завершит шоссейный сезон серии стартов "Сайклинг рейс" (Cyclingrace), которые ежегодно проводят в столице и области. Участники проедут по трассе вдоль набережной Москвы-реки и по Садовому кольцу со скоростными и рельефными участками. Старт и финиш будет на Воробьевых горах.

Организаторы подготовили два формата: велогонку и велозаезд. Первый вариант является соревновательным. Он предназначен для опытных спортсменов, которых разделят на несколько групп на основе результатов прошлых лет и уровня подготовки. Второй подойдет для начинающих любителей велоспорта. Участники преодолеют трассу в комфортном для них темпе.

Дистанция велогонки составит до 82,4 километра, а велозаездов – 55,1 и 27,7 километра в зависимости от выбранного количества кругов. К участию приглашают всех желающих от 18 лет, необходима предварительная регистрация.

В этот же день состоится заключительный этап многодневной велогонки "Россия". Старт и финиш будет на улице Косыгина в районе смотровой площадки на Воробьевых горах. Маршрут пройдет по знаковым местам города. Горожанам предстоит преодолеть 64 километра по Бережковской набережной и Садовому кольцу.

Главными испытаниями станут рельефные участки и подъемы на Воробьевых горах. Участвовать могут мужчины и женщины от 18 лет, также необходима регистрация.

Велогонка "Россия" проходит с мая по сентябрь и включает 8 этапов. Они проводятся в Костроме, Владимире, Суздали, Ярославле, Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиев Посаде и Москве. Общая дистанция составляет 504 километра.

Все мероприятия пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.

5 сентября в Москве отпразднуют День ходьбы. Мероприятия, организованные столичным департаментом спорта, пройдут уже второй год подряд и соберут любителей активного образа жизни.

В прошлом году участие в проекте приняли около 20 тысяч человек. В этом сезоне организаторы планируют преодолеть этот рубеж и собрать на маршруте более 20 тысяч участников. Особую роль в событии сыграют участники программы "Московское долголетие". Они выступят в качестве амбассадоров северной ходьбы и сформируют команду на празднике.

