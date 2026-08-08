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08 августа, 15:26

Спорт

Мустафаева: в Москве созданы для всех равные возможности для занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создали условия для занятий спортом для жителей разного возраста и уровня подготовки. Об этом Агентству "Москва" сообщила многократный призер чемпионатов мира, мастер спорта России по гимнастике Самира Мустафаева.

Она поздравила всех любителей спорта с Днем физкультурника, который ежегодно празднуется во вторую субботу августа.

По ее словам, москвичам доступны бесплатные тренировки в парках, городские спортивные фестивали и открытые занятия с известными спортсменами. Такие возможности, отметила спортсменка, не зависят от возраста, профессии или уровня физической подготовки.

"Занятия физкультурой в Москве – это равные возможности для всех. Главное – желание двигаться, а город уже создал для этого все условия", – сказала Мустафаева.

Ранее по случаю праздника Дмитрий Губерниев заявил, что Москва стала абсолютным лидером по вовлеченности жителей в занятия спортом – в столице регулярно проходят забеги, велозаезды и открытые тренировки, доступные для разных возрастов. По его мнению, массовость важна не рекордами, а вовлечением, и в этом Москва – безусловный лидер.

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