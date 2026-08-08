У берегов Сицилии обнаружили древнее римское судно с сотнями амфор

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Археологи обнаружили в море возле Сицилии хорошо сохранившиеся останки судна, которое предварительно относят к римскому периоду. Об этом сообщили в ведомстве по охране культурного наследия карабинеров.

Корабль все это время лежал на глубине около 46 метров в трех морских милях от Мадзара-дель-Валло. Специалисты обследовали находку и выявили на месте сотни амфор.

Исследователи считают, что он затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают сосуды типа Dressel 1A (система Дресселя – это классификация античных керамических сосудов. – Прим. ред.) также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей.

На затонувшее судно обратили внимание после сообщений жителей побережья. Теперь специалисты Управления морского культурного наследия Сицилии намерены подробнее исследовать объект и зафиксировать его состояние. Работы также помогут определить археологическую ценность находки и выбрать способы ее дальнейшей защиты.

Ранее археологи обнаружили в Ленинградской области первый могильник эпохи неолита. Находка сделана на памятнике "Саккиярви Рави – 2", где ранее находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа – впервые. Раскопки пока не проводились, специалисты ограничились разведкой и поставили объект на учет.