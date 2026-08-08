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08 августа, 14:35

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Медведев: западная дипломатия полностью себя дискредитировала

Западная дипломатия полностью себя дискредитировала – Медведев

Фото: kremlin.ru

Западная дипломатия полностью себя дискредитировала как инструмент урегулирования политических кризисов. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В качестве показательного примера он привел Минские соглашения. По словам Медведева, Россия пыталась реализовать достигнутые договоренности, однако позднее украинские и западные политики признались, что соглашения были нужны для выигрыша времени и наращивания поставок оружия Киеву.

"Их лицемерная политика продолжается и сейчас, приобретая все более уродливые формы. Вместо посредничества – поставки вооружений. Вместо поиска компромисса – ультиматумы. Вместо прямого диалога – бесконечные конференции по миру без участия одной из сторон конфликта", – сказал Медведев.

Он также заявил, что европейские страны не смогли победить Россию на Украине, однако нанесли себе значительный экономический и политический ущерб. По словам зампреда Совбеза, европейская дипломатия превратилась в "ритуальное повторение антироссийских мантр".

Говоря о позиции Москвы, Медведев отметил, что мнение коллективного Запада не имеет для России определяющего значения. По его словам, важнее национальные интересы РФ и отношения с мировым большинством, включая Китай, Индию, страны БРИКС и партнеров по ШОС.

Медведев также заявил, что после краха нынешнего руководства Украину ждет длительный процесс восстановления и отметил, что при отсутствии новых разумных лидеров ее может ждать "неминуемая гибель".

Зампред Совбеза добавил, что западных лидеров ждет возмездие за действия против России. По его словам, они не смогут остаться в стороне от последствий, поскольку несут ответственность не только непосредственные исполнители, но и заказчики.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Дипломат отметил, что милитаризация ФРГ не является секретом, и Россия будет корректировать свои военно-политические планы с учетом этого фактора.

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