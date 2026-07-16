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Европа делает ставку на военный разгром России и исчезновение ее как государства, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

По его словам, Европа хочет руками Украины измотать и ослабить Россию, дотянув до момента, когда сам Брюссель нарастит "военные мускулы". Уже затем европейцы хотят добиться военного разгрома РФ.

"Это не наши домыслы – это суть многочисленных публичных заявлений европейских политиков", – цитирует его ТАСС.

Полянский отметил, что заявления и действия Лондона, Парижа, Берлина и Хельсинки, а также антироссийских политиков из Восточной и Центральной Европы не имеют ничего общего со стремлением к миру на континенте и на Украине.

"Выдвинутые <...> в начале июля в Лондоне так называемые условия справедливого мира для Украины – это, по сути, ультиматум ядерной державе", – подчеркнул постпред РФ.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россию, вне всяких сомнений, ждет победа в ходе СВО. По словам российского лидера, Народному фронту удалось объединить вокруг себя свыше 20 миллионов россиян, которые добровольно направили на цели спецоперации примерно 70 миллиардов рублей.

Путин также указывал, что Россия развивает свою экономику, укрепляет финансы, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

