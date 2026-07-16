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16 июля, 14:22

Культура

Экс-директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

Фото: depositphotos/andreyuu

Бывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов, обвиняемый в распространении литературы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, передает РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

Протопопов заявил, что сожалеет о содеянном. Также он отметил, что добровольно сотрудничал со следствием и давал подробные показания.

Ему предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

В апреле в издательстве "Эксмо" в Москве провели обыски. Утверждалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы.

СМИ писали, что гендиректор издательства Евгений Капьев якобы подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Кроме того, по данным журналистов, СК проверял Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books.

В 2023 году "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books. В январе 2026 года издательство объявило о прекращении своей деятельности после 7 лет работы.

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