Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 11:50

Культура

Экс-глава отдела "Эксмо" Вахляев получил 4 года условно по делу о продаже ЛГБТ-литературы

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства "Эксмо" Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов) по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции.

Помимо условного лишения свободы, инстанция также назначила Вахляеву четырехлетний испытательный срок. При этом гособвинение требовало дать ему реальное лишение свободы.

Вахляев, директор по дистрибуции "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 9 человек были задержаны в мае прошлого года по делу о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Расследование было связано с пропагандой ЛГБТ в книгах издательства Popcorn Books.

Спустя время были задержаны трое сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой ЛГБТ. По версии следствия, злоумышленники в период с 2023 по 2024 год выпускали и продавали материалы на запрещенные в стране темы. За этот период издательство реализовало более тысячи книг.

В 2023 году "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books. В январе 2026-го издательство объявило о прекращении своей деятельности после 7 лет работы.

Читайте также


судыкультура

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика