Экс-глава отдела "Эксмо" Вахляев получил 4 года условно по делу о продаже ЛГБТ-литературы

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства "Эксмо" Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов) по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции.

Помимо условного лишения свободы, инстанция также назначила Вахляеву четырехлетний испытательный срок. При этом гособвинение требовало дать ему реальное лишение свободы.

Вахляев, директор по дистрибуции "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 9 человек были задержаны в мае прошлого года по делу о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Расследование было связано с пропагандой ЛГБТ в книгах издательства Popcorn Books.

Спустя время были задержаны трое сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой ЛГБТ. По версии следствия, злоумышленники в период с 2023 по 2024 год выпускали и продавали материалы на запрещенные в стране темы. За этот период издательство реализовало более тысячи книг.

В 2023 году "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books. В январе 2026-го издательство объявило о прекращении своей деятельности после 7 лет работы.

