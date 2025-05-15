Издательство "Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

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Издательство "Эксмо" отправило своим торговым партнерам список книг для изъятия из продажи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

В СМИ появилось якобы письмо от "Эксмо", где приводился список из 50 произведений, которые необходимо было отозвать из продажи из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Указывалось, что в случае наличия остатков эти издания необходимо утилизировать.

"Издательство "Эксмо" подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями", – рассказали в издательстве.

В перечень книг от издательства Popcorn Books вошли такие произведения, как "Лето в пионерском галстуке" и "Элизиум", книга Рустама Александера от Individium "Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР".

Накануне директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в рамках уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Дело было связано с пропагандой ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.

15 мая столичные силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт", также за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи считают, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. За все время издательству удалось реализовать свыше тысячи книг.

