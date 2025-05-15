Cуд признал лягушонка Пепе в парике символикой движения ЛГБТ

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Новгородский суд признал изображение с лягушонком Пепе в парике символикой движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из данных инстанции.

Суд оштрафовал жителя Новгородской области Георгия Резанкова по статье о демонстрации экстремистской символики. В социальных сетях мужчины было обнаружено изображение с персонажем, на парике которого, по данным инстанции, изображен флаг запрещенного движения, состоящий из шести цветов и расположенных в определенном порядке.

Кроме того, правоохранители обнаружили на странице Резанкова "историческую фотографию" активисток Клары Цеткин и Розы Люксембург. На изображении находился шестицветный флаг.

В карточке суда указано, что Резанков не признал вину. При этом он заявил, что не хотел совершить правонарушение, а фотография Пепе в парике является мемом, который никак не относится к ЛГБТ. Более того, нарушитель сохранил обе фотографии в 2020 году, когда движение еще не было признано экстремистским в России.

Суд определил длящийся характер правонарушения. Как указано в материалах, Резанков "был обязан привести" социальные сети в порядок в соответствии с российским законодательством, поскольку информация в его аккаунте была размещена для неопределенного круга лиц. В результате мужчина оштрафован на 1,5 тысячи рублей.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей главреда Sports.ru Владислава Воронина за пропаганду ЛГБТ в размещенной на сайте издания статье.

Поводом для возбуждения дела послужила публикация на сайте, в которой сведения о представителях ЛГБТ были представлены "исключительно в положительном" свете. Воронин признал вину, однако объяснил, что материал опубликовал один из пользователей сайта, который не относится к редакции.