Суд в Москве оштрафовал главреда Sports.ru за пропаганду ЛГБТ

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Мировой суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора Sports.ru Владислава Воронина за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в размещенной на сайте издания статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Воронин признан виновным по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ"), указано в материалах дела.

Поводом для возбуждения дела послужила публикация на сайте, в которой сведения о представителях ЛГБТ были представлены "исключительно в положительном" свете. Суд отметил, что статья была доступна неограниченному кругу лиц.

Главред издания признал вину, однако объяснил, что материал опубликовал один из пользователей сайта, который не относится к редакции.

Ранее в отношении Apple Distribution International Ltd. было возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде ЛГБТ через интернет.

До этого столичный суд оштрафовал телеканал "ТВ Центр" на 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6. 21.2 КоАП РФ.