РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТ

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Игровая онлайн-площадка Roblox по требованию РКН удалила игры, содержащие элементы пропаганды ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

"Роскомнадзор направил в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса требование об удалении противоправного контента. Компания Roblox выполнила требования закона об удалении запрещенной информации", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников отметил, что изначально жалоба РКН распространялась "на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке, на русском таких не обнаружилось".

"Совместно с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось связаться с поддержкой, а затем и с менеджментом платформы и объяснить особенности законодательства России", – уточнил он.

Между тем председатель АРМЕТ Наталья Иванова-Достоевская подчеркнула, что ключевой задачей организации является дальнейшее развитие инструментов защиты пользователей младше 18 лет, а также просветительская работа с родителями.

"При правильном использовании и грамотно выстроенной модерации игровые платформы могут стать безопасным и полезным пространством для семей, бизнеса и образовательных проектов", – заключила Иванова-Достоевская.

Ранее в Роскомнадзоре ограничили доступ к сайту для просмотра аниме jut.su. На нем были размещены аниме "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что заблокированные порталы не выполнили требование надзорного ведомства об удалении запрещенных материалов, поэтому к ним ограничили доступ.

