РКН подтвердил блокировку ряда порталов с аниме из-за пропаганды ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили блокировку ряда порталов с аниме из- за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено), передает РИА Новости.

В едином реестре доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, ограничен доступ к таким сайтам, как jut.su, animego.org, amedia.site, yummyani.me. При этом РКН направлял уведомление с требованием удалить запрещенную информацию.

"Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен", – заявили ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре ограничили доступ к сайту для просмотра аниме jut.su. На нем были размещены аниме "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что уточнила информацию о блокировке порталов с аниме – они внесены в реестр запрещенных сайтов из-за пропаганды ЛГБТ. Она также отметила, что ограничение снимут, если материалы будут удалены.