Таганский суд оштрафовал "Кинопоиск" на 3 миллиона рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск" на 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В соответствии с постановлением инстанции, интернет-сервис был признан виновным в нарушении статьи "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Накануне столичный мировой суд оштрафовал руководителя отдела "Кинопоиска" Александра Дунаевского за пропаганду педофилии. Его признали виновным в административном правонарушении по соответствующей статье 6.21.1 КоАП РФ. Размер выплаты составил 800 тысяч рублей.

До этого штраф был наложен на Pinterest Europe Limited. Причиной для этого послужило повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и ограничению доступа к определенной информации. В связи с этим компании придется выплатить 7 миллионов рублей.

