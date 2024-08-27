Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited. Компания должна будет выплатить 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция вынесла решение о привлечении Pinterest к ответственности в связи с повторным неисполнением обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и ограничению доступа к определенной информации.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google очередной штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Поводом для этого тоже послужило нарушение закона о самоконтроле соцсетей.

В частности, компании придется выплатить штраф из-за отказа ограничить доступ к публикациям, в которых была представлена информация о распитии алкоголя и курении.