Суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал видеосервис TikTok на 4 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Причиной стало неисполнение предписания Роскомнадзора.

TikTok Pte.Ltd. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ ("Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций").

Ранее компания Google была оштрафована на 5 миллионов рублей из-за отказа выполнить предписание Роскомнадзора. До этого суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей.

В начале июля Telegram также был оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Суд признал компанию виновной по административной статье.