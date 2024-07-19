Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за фейки о ВС РФ

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки о ВС РФ, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации")", – отмечается в сообщении.

Протокол на компанию был составлен за отказ удалить запрещенную информацию о ВС РФ в зоне проведения СВО.

Ранее суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию об антиправительственных акциях. Суд признал компанию виновной по административной статье "Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством".